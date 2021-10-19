Образовательные учреждения Сынджерейского района будут подключаться к теплоснабжению по специальному графику. Такое решение принято с целью экономии газа. Экономическим агентам предписано организовать работу посменно, для того, чтобы сократить потребление энергии. Об этом районные власти проинформировали граждан.

«Уважаемые граждане Сынджерейского района. В связи с введением состояния тревоги в Молдове установлены необходимые меры для обеспечения природным газом страны. Предлагаем ознакомится с графиком подключения газового оборудования в дошкольных и доуниверситетских учреждениях, а также в сфере здравоохранения г. Сынджерей. В населенных пунктах района подобные учреждения также будут отапливаться по аналогичному графику», – говорится в официальном сообщении районных властей.



























