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Газета "Кишиневские новости"

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Детсады и школы в Сынджерей будут отапливаться по графику

Детсады и школы в Сынджерей будут отапливаться по графику
19 октября
20:25 2021
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Образовательные учреждения Сынджерейского района будут подключаться к теплоснабжению по специальному графику. Такое решение принято с целью экономии газа. Экономическим агентам предписано организовать работу посменно, для того, чтобы сократить потребление энергии. Об этом районные власти проинформировали граждан.

«Уважаемые граждане Сынджерейского района. В связи с введением состояния тревоги в Молдове установлены необходимые меры для обеспечения природным газом страны. Предлагаем ознакомится с графиком подключения газового оборудования в дошкольных и доуниверситетских учреждениях, а также в сфере здравоохранения г. Сынджерей. В населенных пунктах района подобные учреждения также будут отапливаться по аналогичному графику», – говорится в официальном сообщении районных властей.



















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