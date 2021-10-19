Депутаты Блока коммунистов и социалистов предупреждают общественное мнение и международных партнеров о намерении правящей партии подчинить Совет по аудиовизуалу(КСТР) и общественную компанию Teleradio Moldova. Вице-председатель комиссии по культуре, образованию, молодежи, спорту и СМИ Адела Рэйляну заявила, что изменения, предложенные депутатами ПДС к Кодексу аудиовизуальных медиа услуг, угрожают независимости Совета по аудиовизуалу и устанавливают политический контроль над общественной компанией Teleradio Moldova.

Парламентарий напомнила, что несмотря на то, что политический класс постоянно пытался помешать укреплению четвертой ветви власти, в Молдове удалось создать независимую сферу аудиовизуала. При поддержке партнеров по развитию и неправительственного сектора в нашей стране было разработано законодательство согласно европейским стандартам.

Адела Рэйляну напомнила и о процессе трансформации Teleradio Moldova в общественный институт, изменение его статуса добивались на баррикадах, а также в ЕСПЧ. Этот статус удалось получить благодаря и усилиям сотрудников компании Teleradio-Moldova при поддержке международных структур.

«В течение долгого времени Teleradio-Moldova проклинали, восхвали, желали. Однако благодаря действующему законодательству НИКТО не позволял себе брутальных нападок на этот институт. Сегодня, спустя 20 лет, власти, называющие себя проевропейскими, варварским образом предлагают подчинить ее политически, как и Совет по аудиовизуалу», – заявила депутат ПСРМ.

Рэйляну пояснила, что цель поправок депутатов ПДС – уволить нынешний состав Совета.

«Что это означает? Означает, что Совет превращается в биту власти и будут поступать так как требует ПДС?» – задалась вопросом Адела Рэйляну.

Она обратила внимание общественности и на попытки ПДС подчинить Наблюдательный совет компании Teleradio Moldova.

«Даже в самые темные времена захваченного государства никто не позволял себе такую чудовищность», – сказала депутат.

Блок коммунистов и социалистов обращает внимание всего общества, что поправки ПДС призваны в конечном итоге подчинить как Совет по аудиовизуалу, так и общественную телекомпанию, что противоречит всем рекомендациям международных структур.