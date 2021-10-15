За делом и арестом отстраненного Генерального прокурора скрываются бенефициары украденного миллиарда, а находящиеся сегодня у власти политики представляют их интересы. Об этом заявил Александр Стояногло в Апелляционной палате во время рассмотрения его дела об аресте.

«За этим делом стоят бенефициары кражи миллиарда. Находящиеся сегодня у власти политики представляют их интересы. За последние 3 месяца все провластные политики требовали моей отставки. Вы выдели, как был одобрен закон для того, чтобы наказать Стояногло. Думал, что в нормальном государстве будет оценена работа Генерального прокурора, я представлю перед парламентской комиссией все, что я успел сделать. Поверьте, что мне есть что представить», – заявил Стояногло.

Отстраненный Генеральный прокурор заявил, что происходящие с ним является преступлением. Стояногло даже описал сценарий своего ареста.

«Как возможно за один день, за один час, получить отказ Конституционного суда на мое обращение, тут же президент назначает представителя гражданского общества в Высший совет прокуратуры, назначается народный адвокат, который является членом Совета, и за час приходят новые люди в Совет и все это происходит за один день», – заявил Стояногло.

Напомним, что Александра Стояногло отстранили от должности на основе заявления депутата ПДС Лилиана Карпа, который, в свою очередь, признался, что изложенные обвинения почерпнул из сообщений СМИ.