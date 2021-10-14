Ситуация с газом – очень сложная, а причина кроется в том, что правительство слишком поздно начало переговоры с “Газпромом”. Об этом журналистам заявил Игорь Додон. Он отметил, что представители кабинета министров должны были отправиться в Москву в тот же день, когда было назначено правительство, зная, что срок действия контракта истекает 30 сентября.

«Власти должны сесть в самолёт и срочно лететь в Москву, чтобы достигнуть договорённости по этому поводу. Как я понял, Майя Санду отказалась участвовать в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдёт на днях в Минске. Вместо неё на мероприятие отправится Наталья Гаврилица. Почему президент не хочет ехать в Минск, где она могла бы увидеться с Путиным и поговорить о газе?» – недоумевает Додон.

Председатель ПСРМ отметил, что договорённости нужно достигнуть срочно и подписать контракт хотя бы на год-два. Идеальной, отметил он, была бы прежняя формула, но она нереальна, так как упущено много времени.

«В лучшем случае можно договориться о цене в 400-500 долларов, но для конечного потребителя это будет означать тариф 10-12 леев. Нужно продлить договор хотя бы на год и разработать механизм компенсирования роста тарифа, потому что люди просто не смогут платить за газ этой зимой», – подытожил Додон.