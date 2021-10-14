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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ПДС выделили Майе Санду дополнительный бюджет на зарплаты

Депутаты ПДС выделили Майе Санду дополнительный бюджет на зарплаты
14 октября
15:55 2021
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Майя Санду получит дополнительный бюджет в размере 2,1 млн леев для фонда оплаты труда администрации президента. Депутаты ПДС проголосовали в четверг за поправки во втором чтении к госбюджету.

Согласно изменениям, расходы администрации президента увеличены на 2,1 млн леев. В Минфине объяснили, что эти деньги затребованы ведомством для покрытия фонда оплаты труда.

«Что касается расходов администрации президента, они предназначены для фонда оплаты труда. Там есть незакрытые позиции. Чтобы их покрыть, необходимо увеличить на 2 млн леев», – сказал министр Дмитрий Будянски.

В то же время большинство ПДС не поддержало поправки, предложенные оппозицией, в том числе выделение 50 млн леев для поддержки фермеров, пострадавших в результате природных катаклизмов.

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