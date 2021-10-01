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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 октября 279122 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 октября 279122 излечившихся
01 октября
23:45 2021
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На сегодняшний день в стране 279122 человека прошли лечение и 6803 умерли от инфекции COVID-19.    

На 1 октября в Молдове подтвержден 295681случай заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 7503 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15969 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1852 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 155 в крайне тяжелом состоянии(18 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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