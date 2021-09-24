По данным официальной статистики, с 6 июля по 5 августа 2021 года в Молдове было вакцинировано 335 044 человека, месяц спустя – с 6 августа по 5 сентября вакцинировано всего 148 690 человек, то есть на 60% меньше. Депутат-социалист Владимир Односталко, который опубликовал цифры, считает, что из-за действий нынешнего правительства «уровень доверия к вакцине упал до плинтуса и продолжает падать дальше».

«Решил сверить цифры. Я сделал официальный запрос по процессу вакцинации, чтобы узнать цифры за последний месяц до прихода нового правительства с 6 июля по 5 августа включительно и за первый месяц работы нового правительства ПДС. Напомню всем: ПДС всех убеждали, что они крайние профессиональны во всех сферах. У них лучшие практики и так далее. Однако факты и цифры говорят о том, о чем говорят. С 6 июля по 5 августа включительно вошло в программу вакцинации, то есть получили первую дозу вакцины 170576 человек. А за первый месяц работы супер-правительства хороших людей ПДС в программу вакцинации вошли, то есть получили первую дозу вакцины 90115 человек. То есть на более чем 80 000 тысяч человек меньше! На 80 000 меньше, почти в 2 раза. Что произошло? Почему правительство профи ПДС убедило вакцинироваться в 2 раза меньше граждан чем мы – социалисты?» – задался вопросом Односталко.

Снижение темпов вакцинации депутат напрямую связывает с действиями нынешней власти, которая, по его мнению, отказалась от методов убеждения и перешла к прямому запугиванию граждан.

«Давайте вспомним какие методы применили мы для увеличения вакцинированных. Во первых, позитивная информационная кампания – люди слышали о плюсах вакцинации, убеждение, консолидированная работа всех госучреждений и многое другое. Вспомним методологию ПДС – насильно обязать вакцинироваться, агрессивная информационная атака на тех, кто отказывается вакцинироваться, запрет на посещение публичных мест невакцинированным, заставили педагогов платить деньги за тесты (результат мы видим – уволились первые 32 работника системы, дальше будет больше). Более того, сейчас обязывают вакцинировать всех работников, или опять же – плати за тест. Вся правительственная команда «хороших людей» привела к тому, что уровень доверия к вакцине упал до плинтуса и продолжает падать дальше. Уверен, с 6 сентября по 6 октября вакцинированных будет ещё меньше», – заключил депутат.

Кстати, еще одной причиной снижения уровня вакцинации может быть то, что новая власть не желает завозить в Молдовы российскую вакцину Sputnik V, к которой у большинства жителей нашей страны уже сформировалось доверие.