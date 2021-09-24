Недовольство граждан подорожанием хлеба неоправданно. Об этом заявила в эфире Radio Moldova премьер Наталья Гаврилица, которая уточнила, что цены выросли несущественно – «всего на 50 банов».

«На 50 банов и только на некоторые виды, но привело к непропорционально большим дискуссиям», – сказала Гаврилица.

В то же время она дала понять, что правительство не собирается вмешиваться в ситуацию.

«Правительство может вмешаться только в определенной форме, в конце концов, есть рыночная цена», – сказала Гаврилица.

Напомним, что в начале сентября, вслед за ежедневным ростом стоимости топлива, несколько хлебозаводов подняли отпускные цены, а затем аналогичный процесс затронул и медикаменты, а также многие товары первой необходимости. Тем не менее, и президент, и лидеры правящей ПДС упорно отказываются от вмешательства в происходящее, что вынуждает верить обвинениям о связях нынешней власти с владельцами АЗС и других важнейших отраслей экономики страны.