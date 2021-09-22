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Газета "Кишиневские новости"

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Молдову ожидает неминуемый рост цен, а Санду этому не противостоит

Молдову ожидает неминуемый рост цен, а Санду этому не противостоит
22 сентября
21:10 2021
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Таково мнение лидера социалистов Игоря Додона, который напомнил, что в разгар российско-украинского кризиса 2006 года он провел полтора месяца в Москве для того, чтобы в зимой Молдова не осталась без газа.

«Рост цен газ неизбежен. Вопрос насколько она увеличатся – на 35% или в несколько раз, до европейского уровня в 800-900долларов. Да и такое возможно, ведь договор о поставках истекает и никто из руководства Молдовы этим не озабочен»,- рассказал Игорь Додон.

Он сообщил об инициативе социалистов, которые предлагают компенсировать социально уязвимым слоям населения предстоящее увеличение тарифов: продавать им определенный объем голубого топлива по нынешним ценам. Однако парламентское большинство это предложение не поддерживает.

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