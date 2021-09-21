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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы нанесли новый удар по фермерам и транспортникам

Власти Молдовы нанесли новый удар по фермерам и транспортникам
21 сентября
15:35 2021
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Осень 2021 года преподносит труженикам полей неприятные сюрпризы. Завтра, 22 сентября сельхозпроизводителей и транспортников ожидает новый удар – солярка продолжает дорожать. Национальное агентство по регулированию в энергетике сообщило о новых ценах на топливо. Так, 22 сентября солярка будет стоить 16,88 леев, или на 3 бана больше, чем до сих пор.

Странно, что пока никто из тружеников села не последовал примеру декабрьского 2020 года выражению протестов, когда трактора заполонили центральную площадь столицы и стояли у входа в парламент. Впрочем, до декабря осталось не так уж и много времени. Вряд ли за оставшихся 2 месяца власти поймут, как обуздать цены?

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