На сегодняшний день в стране 268046 человек прошли лечение и 6605 умерли от инфекции COVID-19.

На 20 сентября в Молдове подтверждены 282650 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5728 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16746 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1756 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 124 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).