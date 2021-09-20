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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 сентября 268046 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 сентября 268046 излечившихся
20 сентября
22:05 2021
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На сегодняшний день в стране 268046 человек прошли лечение и 6605 умерли от инфекции COVID-19.    

На 20 сентября в Молдове подтверждены 282650 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 5728 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16746 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1756 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 124 в крайне тяжелом состоянии(11 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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