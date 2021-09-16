⌂
Домой
Контакты
Архивы газет “КН”
MK в Молдове
Купить “МК в Молдове”
«МК» в Молдове Свободный доступ к PDF
Четверг, 16 сентября 2021, 22:49
Газета "Кишиневские новости"
Реклама на сайте
PDF
⌂
Назад на главную
Подписаться на RSS
№32
16 сентября
18:07
2021
Версия для печати
Поделиться
Поделиться:
Share
0
Tweet
0
+1
0
Share
0
Share
0
Об авторе
Наверх страницы
📄
Больше статей от этого автора
Ирина Нам
Реклама на сайте
Популярное
Зачем президент Молдовы Майя Санду «сделала» большие губы
Эскорт высоких достижений
Усатый: «Политическая смерть Влада Филата лежит в коробке из-под телевизора»
Почему Майя Санду заинтересована в приеме беженцев из Афганистана
«Это меня не колышет!»
Как Майя Санду и Наталья Гаврилица беззастенчиво лгут согражданам
МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЧКИ
Назван способ заработать много денег, больше подходящий для женщин
Режим Санду забуксовал
Слусарь обвинил Дорина Речана в продвижении людей на должности в МВД
Новости
Власти Молдовы намеренны вновь повысить пенсионный возраст
14 сентября 2021 13:12
Как власти Молдовы находят деньги на парады, а не на зарплаты медикам
14 сентября 2021 13:12
В Молдове стоимость бензина и дизтоплива продолжает неуклонно расти
14 сентября 2021 13:07
Почему правительство Гаврилицы не повысит на 40% зарплаты медиков
14 сентября 2021 13:07
Зачем президент Молдовы Майя Санду «сделала» большие губы
14 сентября 2021 13:02
Министр Немеренко просит артистов не пенять на высокие цены на тесты
14 сентября 2021 12:52
Как государство тратит миллионы леев на прогулки Санду в лесу
14 сентября 2021 11:37
Почему Майя Санду боится конкурса на должность главы генпрокуратуры
14 сентября 2021 11:32
Санду и кабмин Молдовы не будут участвовать в переговорах по газу
14 сентября 2021 11:32
Режим Санду забуксовал
13 сентября 2021 23:07
Погода в Молдове
Погода в Кишинёве
Погода в Бельцах
Погода в Кахуле
Gismeteo
Прогноз на 2 недели
Курсы валют
USD
17,57
–0,44
%
EUR
20,66
–0,99
%
GBP
24,23
–0,92
%
UAH
0,66
–0,66
%
RON
4,18
–0,96
%
RUB
0,24
–0,78
%
Курсы валют в
MDL
на 16.09.2021
Архив
2021
(4290)
Сентябрь
(161)
Август
(177)
Июль
(419)
Июнь
(362)
Май
(543)
Апрель
(666)
Март
(687)
Февраль
(679)
Январь
(596)
2020
(7630)
Декабрь
(824)
Ноябрь
(798)
Октябрь
(865)
Сентябрь
(702)
Август
(810)
Июль
(957)
Июнь
(756)
Май
(782)
Апрель
(476)
Март
(393)
Февраль
(230)
Январь
(37)
2019
(596)
Декабрь
(41)
Ноябрь
(39)
Октябрь
(43)
Сентябрь
(40)
Август
(34)
Июль
(35)
Июнь
(17)
Май
(81)
Апрель
(84)
Март
(69)
Февраль
(62)
Январь
(51)
2018
(956)
Декабрь
(89)
Ноябрь
(114)
Октябрь
(73)
Сентябрь
(89)
Август
(48)
Июль
(24)
Июнь
(90)
Май
(106)
Апрель
(91)
Март
(113)
Февраль
(73)
Январь
(46)
2017
(1031)
Декабрь
(84)
Ноябрь
(116)
Октябрь
(97)
Сентябрь
(78)
Август
(100)
Июль
(73)
Июнь
(100)
Май
(77)
Апрель
(90)
Март
(94)
Февраль
(74)
Январь
(48)
2016
(1127)
Декабрь
(104)
Ноябрь
(86)
Октябрь
(86)
Сентябрь
(100)
Август
(72)
Июль
(73)
Июнь
(113)
Май
(84)
Апрель
(119)
Март
(123)
Февраль
(100)
Январь
(67)
2015
(1276)
Декабрь
(114)
Ноябрь
(132)
Октябрь
(170)
Сентябрь
(125)
Август
(26)
Июль
(123)
Июнь
(95)
Май
(100)
Апрель
(121)
Март
(98)
Февраль
(96)
Январь
(76)
2014
(1240)
Декабрь
(124)
Ноябрь
(152)
Октябрь
(165)
Сентябрь
(111)
Август
(64)
Июль
(109)
Июнь
(78)
Май
(85)
Апрель
(110)
Март
(86)
Февраль
(100)
Январь
(56)
2013
(697)
Декабрь
(107)
Ноябрь
(251)
Октябрь
(146)
Сентябрь
(193)
2012
(1069)
Декабрь
(67)
Ноябрь
(111)
Октябрь
(103)
Сентябрь
(98)
Август
(77)
Июль
(98)
Июнь
(98)
Май
(89)
Апрель
(89)
Март
(104)
Февраль
(68)
Январь
(67)
2011
(246)
Декабрь
(102)
Ноябрь
(81)
Октябрь
(63)
>Свежий номер
Новости
Общество
Политика
Экономика
В мире
Архив МК
© 2020-2021 Copyright
MK Молдова
. Все права защищены.
загрузка..
❎
Закрыть окно
загрузка..
Это может занять пару секунд