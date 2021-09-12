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Газета "Кишиневские новости"

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Кого экс-премьер-министр Молдовы Муравский назвал безмозглыми

Кого экс-премьер-министр Молдовы Муравский назвал безмозглыми
12 сентября
11:21 2021
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Как признался Муравский в своем посте в интернете, ему стало страшно от того, насколько непрофессионально и безграмотно шло обсуждение в парламенте отчёта Национальной комиссии по финансовому рынку.

«Браво парламентарии! 2 часа “обсуждали” отчёт Национальной комиссии по финансовому рынку, с умным видом надували щёки, задавая дурацкие вопросы и давая ещё более дурацкие комментарии, заслушали отчёт профильной комиссии и подготовленный ею проект постановления парламента, а когда пришла пора голосовать, выяснилось, что проект постановления не включён в повестку дня. А посему сделали это (включили вопрос в повестку дня) после заслушивания отчётов и дискуссий, тем самым нарушив регламент парламента, который чётко устанавливает, что вначале утверждается повестка дня, а потом начинается само заседание.

И вот эти безмозглые “грамотеи” ринулись строить правовое государство?» – с возмущением поделился своим мнением с подписчиками в Facebook Муравский.

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