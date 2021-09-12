Как признался Муравский в своем посте в интернете, ему стало страшно от того, насколько непрофессионально и безграмотно шло обсуждение в парламенте отчёта Национальной комиссии по финансовому рынку.

«Браво парламентарии! 2 часа “обсуждали” отчёт Национальной комиссии по финансовому рынку, с умным видом надували щёки, задавая дурацкие вопросы и давая ещё более дурацкие комментарии, заслушали отчёт профильной комиссии и подготовленный ею проект постановления парламента, а когда пришла пора голосовать, выяснилось, что проект постановления не включён в повестку дня. А посему сделали это (включили вопрос в повестку дня) после заслушивания отчётов и дискуссий, тем самым нарушив регламент парламента, который чётко устанавливает, что вначале утверждается повестка дня, а потом начинается само заседание.

И вот эти безмозглые “грамотеи” ринулись строить правовое государство?» – с возмущением поделился своим мнением с подписчиками в Facebook Муравский.