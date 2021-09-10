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Газета "Кишиневские новости"

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Слусарь обвинил Дорина Речана в продвижении людей на должности в МВД

Слусарь обвинил Дорина Речана в продвижении людей на должности в МВД
10 сентября
21:51 2021
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Скандальное заявление бывшего депутата Платформы DА Слусаря. Политик написал в социальной сети о том, что бывший министр МВД Дорин Речан продвигает в ведомство людей из своего окружения.

«Очень нехорошо, что Дорин Речан обладает сильным влиянием в вопросе назначения в МВД и пытается продвинуть своих людей и в другие госструктуры. В результате продвигаются люди Плахотнюка, организовывавшие преследование оппозиции, журналистов и гражданского общества.

«О том, что Речан курирует кадровую политику, знают уже очень многие. Этот кукловод, который в 2013-2014 годах ничего не сделал, чтобы остановить захват государства, а теперь дискредитирует власти», – написал Слусарь.

Напомним, что Речан возглавлял МВД в правительстве Филата. Он запомнился выражением «тресну головой об асфальт» тех, кого покрывал бывший глава налогового ведомства Николай Викол.

Журналисты выяснили, что Речан является родственником нынешнего министра МВД Анны Ревенко.

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