Последние решения Национальной комиссии по здравоохранению о допуске на концерты только вакцинированных лиц или тех, кто может представить отрицательный результат на COVID, обескуражили организаторов концертов. В интервью Noi.md артист и организатор концертов Константин Москович выразил обеспокоенность новыми ограничениями, заявив, что количество тех, кто обычно ходит на концерты, уменьшится. Москович уточнил, что организаторам мероприятия необходимо будет через информационные ролики предупредить общественность о новых условиях.

«Мы не можем ничего противопоставить закону и сказать, хорош он или плох. Вероятно, мы потеряем часть публики, к сожалению, но такова ситуация, это чрезвычайное положение. Мы должны принимать эту ситуацию», – сказал Москович. Напомним, что вчера НЧКОЗ ввела новые меры по обеспечению общественного здравоохранения для ограничения распространения инфекции COVID-19 во время публичных мероприятий, проводимых на открытом воздухе, а также в помещениях. Таким образом, лица старше 18 лет будут допускаться на спектакли, концерты, фестивали, в театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, танцплощадки и т. д. при предъявлении одного из документов: доказательства вакцинации COVID-19; отрицательный результат ПЦР на SARS-CoV-2 не позднее 72 часов; тест на антиген COVID-19 не позднее 72 часов; медицинское заключение, подтверждающее, что он перенес COVID-19 в течение последних 6 месяцев; справка о наличии антител COVID-19 не позднее 90 дней.