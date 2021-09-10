Последнее решение, принятое Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, которое ограничит доступ людей на концерты, спектакли, дискотеки и массовые мероприятия, проводимые как в помещении, так и на открытом воздухе, является утопическим решением, и его невозможно реализовать.

Так считает Санду Греку, председатель Союза театральных деятелей Республики Молдова, директор театра «Сатирикус» им. Иона Луки Караджале. В беседе с корреспондентом портала Noi.md он отметил, что нельзя требовать от человека, который покупает билет за 70-80 леев, сделать тест Sars Cov 2 стоимостью 800 леев. «Я считаю, что это требование нереалистично, не думаю, что это что-то даст. В конце концов, это нарушение прав человека, есть люди, которые не хотят вакцинироваться, есть люди, которые сделают этот тест, но я не думаю, что кто-то в Республике Молдова, в Кишиневе или в целом в стране, человек пойдет специально и отдаст 800 леев за тест на COVID-19, чтобы пойти в театр. Это нереально. Я думаю, что то, что нам дали 50%, очень важно, мы учтем все ограничения. В конце концов, вакцинированные решили защитить свое здоровье, а те, кто не был вакцинирован, пошли на риск. Пусть невакцинированный не пойдет в театр, но он ездит на автобусе, троллейбусе. Согласно этой теории, в общественном транспорте, на рынке и в наших торговых центрах, где многолюдно, но также и на улице, в парках у всех должен быть этот паспорт», – заявил Греку.

Напоминаем, что с 11 сентября в Республике Молдова ограничен доступ людей на концерты, шоу, танцевальные площадки и мероприятия, проводимые как в помещении, так и на открытом воздухе. При этом стоит отметить, что до сих пор не опубликован протокол методологии контроля.