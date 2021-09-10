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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 сентября 261748 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 10 сентября 261748 излечившихся
10 сентября
21:30 2021
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На сегодняшний день в стране 261748 человек прошли лечение и 6492 умерли от инфекции COVID-19.    

На 10 сентября в Молдове подтверждены 273918 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 3504 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15822 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1031 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 78 в крайне тяжелом состоянии(6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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