На сегодняшний день в стране 261748 человек прошли лечение и 6492 умерли от инфекции COVID-19.

На 10 сентября в Молдове подтверждены 273918 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3504 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15822 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 1031 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 78 в крайне тяжелом состоянии(6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).