Об этом в социальной сети написал известный журналист Дмитрий Чубашенко. По его мнению, режим Санду также стремится к контролю всей государственной власти, уничтожению оппозиции, подавлению инакомыслия и критики.

«Плахотнюковский «захват» был мафиозного типа, и он не поддерживался внешними «партнерами по развитию». «Захват» Санду носит квазидемократический характер и пользуется полной поддержкой внешних партнеров. И Плахотнюк, и Санду провозгласили своей главной целью евроинтеграцию, в этом плане между ними вообще нет никакой разницы. Но Плахотнюк, как это ни парадоксально, был в своем роде «суверенистом». Как человек с репутацией гангстера, он придерживался принципа «Молдову должны грабить молдаване». Для «партнеров по развитию» это было неприемлемо. Санду – «интернационалистка». Почти все члены ее правительства — это «молдавские иностранцы», люди, которые годами, а то и десятилетиями, проживали за границей или работали на иностранные правительства в Кишиневе. Если Плахотнюка критиковали, называли «боссом всех боссов» и архитектором захваченного государства, Санду внешние партнеры не только не критикуют, но и всячески поддерживают», – пишет Чубашенко.

Разница между Плахотнюком и Санду лишь в отношении Запада, отмечает автор, который констатируют абсолютную полноту власти Майи Санду и ПДС.

«В руках этой власти администрация президента, почти конституционное большинство в парламенте, правительство, Конституционный суд. Сейчас они сажают своих людей в кресла руководителей всех учреждений, подчиненных парламенту и правительству. Пока им все еще мешают генеральный прокурор Александр Стояногло и генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Стояногло они попытаются уволить с помощью срочно принятого в парламенте закона о «внешней оценке»: признают деятельность этого генпрокурора неудовлетворительной, уволят и посадят на его место «комиссара», который будет каждый день кого-то арестовывать. Чебана попытаются сместить на очередных местных выборах в 2023 году, а может быть, даже раньше через местный референдум об отзыве генпримара», – констатирует Чубашенко.

По его словам, любая монополия, в конечном счете, ведет к загниванию, но и у народа должно оставаться право критиковать любую власть, тем более, в захваченном государстве.