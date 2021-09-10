Молдова не может рассчитывать на сохранение нынешней цены в 150 долларов США за тысячу кубометров природного газа. Причиной тому рост цен на мировых рынках, где голубое топливо достигает стоимости в 700 долларов и антироссийские выпады нынешней кишиневской власти. Об этом заявил лидер социал-демократической партии Виктор Шелин.

«Вся эта ситуация связана с санкциями против России, из-за чего стоимость газа резко увеличилась. Кроме того, Молдова еще и присоединилась к Крымской платформе, поэтому никаких поблажек не будет. Цены повысятся резко, на все: электричество, хлебобулочные изделия и другие товары. Но нас к этому никто не готовит и компенсаций для местного населения не будет», – сказал Шелин.

Напомним, что в сентябре истекает срок действия нынешнего контракта на поставку природного газа в Молдову.