По словам представителей ВОЗ, Delta штамм коронавируса был зафиксирован в 124 регионах планеты.

Ученые считают, что Delta штамм, впервые обнаруженный в Индии и характеризующийся стремительным распространением, может стать доминирующим штаммом в течение ближайших месяцев. Число зараженных этим типом коронавируса достигнет 200 млн человек предположительно к началу августа текущего года. В Европе и на западном побережье Тихого океана регистрируется резкий скачек больных Delta штаммом. Некоторые западные государства начали ослаблять ограничения, в связи со снижением числа смертей. Их примеру последовали остальные страны, однако эта тенденция ставит под угрозу государства, где еще не началась вакцинация населения. Особо пострадавшими являются страны третьего мира. На сегодняшний день список с рекордным числом погибших за сутки возглавляют Индонезия, Тунис, Мексика и Руанда.