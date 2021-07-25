В Мексике прошли первые в мире соревнования по вылову пластиковых отходов в океане. Турнир собрал восемьдесят участников.

Их общий улов составил свыше трех тонн пластикового мусора. Победитель сумел выловить около трехсот семидесяти килограммов и заработал награду – более семисот тридцати семи долларов. Примерно столько же он мог бы заработать от реализации улова на протяжении месяца. Но и те, кому не удалось занять призовые места, в накладе не остались: им заплатили за время, проведенное на конкурсе, больше, чем они получили бы за такое же время на рыбалке.

Организаторы соревнований отметили, что сейчас в сети рыбаков чаще попадает пластиковый мусор, чем рыба. А та, что все-таки ловится, сильно измельчала по сравнению с уловами десятилетней давности. Поэтому рыбаки только рады появлению нового источника дохода, сообщает «The Drum».