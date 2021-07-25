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Газета "Кишиневские новости"

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Наводнения в Махараштре смыли несколько деревень

Наводнения в Махараштре смыли несколько деревень
25 июля
18:42 2021
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По меньшей мере 136 человек погибли в восточном штате Индии Махараштра из-за наводнения, пишет ВВС.

Руководство мегаполиса и финансовой столицы Индии города Мумбаи, штат Махараштра, созвали срочное совещание в пятницу, 23 июля. Проливные дожди привели к оползням, несколько деревень буквально смыло. Индийские власти отправили в Махараштру военных для помощи местным командам спасателей. Была запущена масштабная компания по эвакуации населения, однако многие жители остаются в списках пропавших без вести. Западный штат Индии зафиксировал самые обильные осадки за несколько прошедших десятилетий. Погодные условия существенно тормозят поисково-спасательную операцию. На наводнение такого размаха повлиял ряд факторов, однако, по словам экспертов, климатические изменения сыграли в трагедии ключевую роль.

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