В Индии в тяжелейших погодных условиях проводится поисково-спасательная операция, сообщает ВВС.

Начиная с пятницы, 23 июля, на запад Индии обрушились проливные дожди, ставшие причиной оползней в нескольких регионах. Наиболее серьезно пострадали штаты Гоа и Махараштра. Десятки тысяч граждан оказались жертвами климатических изменений. Власти штата Гоа передают о тысячах разрушенных домов и сотнях пропавших без вести. Правительство станы отправило в регионы военных для помощи в эвакуации местных жителей. Ежегодный сезон муссонов в Индии длится с июня месяца по сентябрь и часто приводит к наводнениям, однако таких осадков, как в 2021 году, Индия не видела уже несколько десятилетий. Ученые говорят, что это естественные последствия климатических изменений. Обильные осадки также выпали в западной Европе, в отдельных районах Германии и Чехии размыло дороги, есть погибшие. Передают сообщения о пострадавших из-за наводнений и власти КНР, тогда как на западном побережье США, наоборот, каждый день фиксируются лесные пожары из-за засухи и рекордно высоких температур.