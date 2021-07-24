На сегодняшний день в стране 251437 человек прошли лечение и 6242 умерли от инфекции COVID-19.

На 24 июля в Молдове подтвержден 258581 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 601 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 21054 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 219 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 50 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).