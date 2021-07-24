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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 июля 251437 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 июля 251437 излечившихся
24 июля
18:51 2021
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На сегодняшний день в стране 251437 человек прошли лечение и 6242 умерли от инфекции COVID-19.    

На 24 июля в Молдове подтвержден 258581 случай заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 601 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 21054 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 219 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 50 в крайне тяжелом состоянии (6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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