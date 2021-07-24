Министр иностранных дел Сергей Лавров в рамках выступления на конференции «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» обвинил коллективный запад в том, что он выстраивает у границ РФ пояс нестабильности.

По словам главы дипломатического ведомства в эту программу втянули Украину, пытаются дестабилизировать и Белоруссию. Создается подобие санитарного кордона, эти страны намереваются эксплуатировать и поставить в зависимость политическую, экономическую и военную. «Американцы и европейцы развернули геополитическую борьбу за Молдову, не гнушаясь открытой пропаганды в ходе предвыборной кампании, напрямую вмешиваясь во внутренние дела вроде бы суверенного государства», – констатировал Лавров. Он уточнил, что Россия ни с кем не собирается ссориться. «Но все должны понимать, что мы готовы к любому развитию ситуации и готовы обеспечивать свои интересы», – предупредил глава МИДа.