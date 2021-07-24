Президент Анджей Дуда, комментируя американо-немецкое соглашение по «Северному потоку-2», заявил, что этот документ снижает уровень безопасности Европы, сообщает «Польское радио».

«Правительство США уверяет, что опубликованное в среду, 21 июля, соглашение предусматривает ряд механизмов, которые снижают риск использования Россией поставок энергоносителей в качестве оружия против Украины и стран восточного фланга НАТО. В частности, речь идет о том, что Вашингтон и Берлин готовы противодействовать в случае использования Москвой поставок газа в качестве средства шантажа в отношении Украины», – отмечает «Польское радио». Дуда считает, что Вашингтон повторно совершает ошибку. Первый раз это случилось в 2009 году, когда была объявлена американо-российская перезагрузка отношений. Президент полагает, что страны Центральной и Восточной Европы в ответ должны увеличить финансирование собственной энергетической инфраструктуры.