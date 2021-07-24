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Газета "Кишиневские новости"

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Польша против соглашения США и ФРГ по «Северному потоку-2»

Польша против соглашения США и ФРГ по «Северному потоку-2»
24 июля
12:02 2021
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Президент Анджей Дуда, комментируя американо-немецкое соглашение по «Северному потоку-2», заявил, что этот документ снижает уровень безопасности Европы, сообщает «Польское радио».

«Правительство США уверяет, что опубликованное в среду, 21 июля, соглашение предусматривает ряд механизмов, которые снижают риск использования Россией поставок энергоносителей в качестве оружия против Украины и стран восточного фланга НАТО. В частности, речь идет о том, что Вашингтон и Берлин готовы противодействовать в случае использования Москвой поставок газа в качестве средства шантажа в отношении Украины», – отмечает «Польское радио». Дуда считает, что Вашингтон повторно совершает ошибку. Первый раз это случилось в 2009 году, когда была объявлена американо-российская перезагрузка отношений. Президент полагает, что страны Центральной и Восточной Европы в ответ должны увеличить финансирование собственной энергетической инфраструктуры.

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