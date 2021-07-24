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Газета "Кишиневские новости"

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Родину-мать отправили на «Территорию террора»

24 июля
11:31 2021
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Во Львове завершен демонтаж «Монумента боевой славы Вооруженных сил Советского Союза», сообщает Zaxid.nеt

Разрушать его начали еще в 2018-м. «Во Львове на улице Стрийской демонтировали две последние фигуры советского Монумента славы. Сегодня настал черед двух последних элементов – фигур советского воина и Родины-матери», – пишет издание. Памятник вывезли в тематический парк носящий название «Территория террора». Решение о сносе было принято городским советом «по просьбе населения» и из-за аварийного состояния объекта. Правда демонтаж памятника, созданного из гранита и бронзы, велся целых три года. Это красноречиво говорит об его «аварийности». На уничтожение монумента из бюджета Львова было выделено 300 тысяч гривен.

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