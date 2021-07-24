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Газета "Кишиневские новости"

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Депутатов парламента Молдовы возвели «в закон»

24 июля
11:22 2021
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Конституционный суд подтвердил результаты досрочных парламентских выборов прошедших 11 июля, и признал действительными мандаты новых депутатов.

Всего к урнам для голосования пришли 1 467 216 человек. Это 52,3% от зарегистрированных избирателей. Пропрезидентская Партия «Действие и солидарность» получила 52,8% голосов, и у нее будет 63 мандата. Избирательный блок коммунистов и социалистов набрал 27,17%, это 32 депутата. Партия ШОР – 5,74%, это 6 народных избранников. Всего в молдавском парламенте 101 депутат. Представители Партии «Новый исторический выбор» потребовали от Конституционного суда не признавать результаты голосования. Объяснили они это тем, что в ночь на 12 июля Центризбирком объявил, будто за формирование голосовало 200 человек, а в конечном итоге их оказалось 197. Суд отклонил просьбу «Нового исторического выбора».  

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