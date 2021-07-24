Жители Ташкента жалуются на то, что визуально некоторые кварталы города как будто оккупировали граждане Индии и Пакистана, сообщает Podrobno.uz

«Если вы вечером пройдетесь от метро “Буюк Ипак йули” до чайханы Салом, вам покажется, что вы в Индии. Много граждан Индии на улицах в районе Пединститута, Аскии, Ракат, Раджабий, Чиланзар-2, Ташсельмаша. Практически все без масок! Нам своей заразы не хватало», – пишет один из пользователей социальных сетей. Дело в том, что гости из Индии и Пакистана – это трудовые мигранты, направляющиеся в Объединенные арабские эмираты. Однако напрямую они не могут отправиться в Дубай, там ввели запрет на въезд гастарбайтеров из стран с тяжелой ситуацией с коронавирусом. Поэтому индусы летят в Ташкент, селятся в дешевых гостиницах, проводят две недели на карантине, а потом летят в Эмираты.