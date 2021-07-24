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Газета "Кишиневские новости"

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В Узбекистане наплыв индусов и пакистанцев

В Узбекистане наплыв индусов и пакистанцев
24 июля
11:21 2021
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Жители Ташкента жалуются на то, что визуально некоторые кварталы города как будто оккупировали граждане Индии и Пакистана, сообщает Podrobno.uz

«Если вы вечером пройдетесь от метро “Буюк Ипак йули” до чайханы Салом, вам покажется, что вы в Индии. Много граждан Индии на улицах в районе Пединститута, Аскии, Ракат, Раджабий, Чиланзар-2, Ташсельмаша. Практически все без масок! Нам своей заразы не хватало», – пишет один из пользователей социальных сетей. Дело в том, что гости из Индии и Пакистана – это трудовые мигранты, направляющиеся в Объединенные арабские эмираты. Однако напрямую они не могут отправиться в Дубай, там ввели запрет на въезд гастарбайтеров из стран с тяжелой ситуацией с коронавирусом. Поэтому индусы летят в Ташкент, селятся в дешевых гостиницах, проводят две недели на карантине, а потом летят в Эмираты.  

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