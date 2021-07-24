Богдан Ауреску, глава МИДа Румынии в ходе визита в Кишинев объявил, что Бухарест готовит новую программу финансовой помощи для Республики Молдова, сообщает МОЛДПРЕС.

Нечто подобное было разработано и широко разрекламировано еще десять лет назад, когда президентом соседней страны был Траян Бэсеску. Тогда обещали выделить 100 миллионов евро. Румынские дипломаты рассказывали об этом на каждом углу. Часть средств поступила в виде строительных материалов. Они пошли на ликвидацию последствий наводнения в Хынчештском районе. В свете прихода к власти партии правого толка, программу решили реанимировать. «Мы скрупулезно обсудили результаты досрочных парламентских выборов и двустороннюю повестку дня. Я поблагодарила его (Ауреску, ред.) за значительную поддержку, которую Молдова получила из Румынии: средства защиты и значительные пожертвования вакцин. Мы обсудили возобновление диалога на государственном уровне и возобновление инициированных ранее программ», – заявила президент Майя Санду, комментируя итоги встречи с румынским дипломатом. Ауреску в свою очередь рассказал еще и о том, что Бухарест, помимо всего прочего выделит 300 тысяч евро на финансирование средств массовой информации и неправительственных организаций.