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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавскую независимость отметят парадом

24 июля
11:01 2021
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Президент Майя Санду подписала несколько указов, относительно работы новоизбранного парламента и празднования Дня независимости.

Законодательный орган одиннадцатого созыва соберется на первое пленарное заседание 26 июля в 10.00. «Проблем много, они сложные, мы не можем тратить время зря. Я надеюсь, что новый парламент сможет быстро вернуть доверие граждан к этому важному институту с помощью правильных и смелых решений, которые остановят коррупцию и улучшат условия жизни людей», – объявила Санду. Она также решила, что 27 августа по случаю 30-летия независимости Республики Молдова в центре Кишинева пройдет военный парад. В нем примут участие подразделения Национальной армии, Министерства внутренних дел, а также Службы информации и безопасности.

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