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Газета "Кишиневские новости"

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В Приднестровье будут меньше штрафовать

В Приднестровье будут меньше штрафовать
24 июля
10:51 2021
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На левом берегу Днестра внесено несколько изменений в Кодекс об административных нарушениях, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

С 7 августа этого года водитель, который забыл дома водительское удостоверение или техпаспорт, не будет штрафоваться. «Однако есть одно условие. Такие документы должны быть выданы на территории Приднестровья. Связано это с наличием в информационных базах МВД ПМР соответствующей информации о них, которую сотрудники Госавтоинспекции могут проверить», – сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Остальные будут штрафоваться на 2 расчетных уровня минимальной заработной платы, это 36,8 местных рубля. Также из Кодекса исключена ответственность за пересечение сплошной линии разметки при объезде препятствий.

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