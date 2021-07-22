В российской столице открылась необычная прачечная самообслуживания. Здесь установлено самое современное оборудование премиум-класса, позволяющее расходовать минимальное количество воды и электроэнергии, и используются экологичные биоразлагаемые и гипоаллергенные моющие средства. Однако стоимость услуг установлена на бюджетном уровне.

По словам организаторов, услуги предприятия предназначены прежде всего представителям малообеспеченным клиентам, у которых нет возможности выстирать в домашних условиях громоздкие предметы – одеяла, подушки, покрывала и др. – из-за отсутствия соответствующей техники. И это негативно отражается на здоровье людей.

До конца лета в прачечной в первой половине дня будут действовать льготные цены для всех клиентов – со скидкой в тридцать процентов, а затем льготы будут предоставляться по специальному графику.

Предприятие безопасно и с эпидемиологической точки зрения, поскольку управляется дистанционно с помощью программы российских разработчиков, и присутствие персонала не требуется. Поэтому контакт с клиентами полностью исключен, сообщает miloserdie.ru.