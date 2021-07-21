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Газета "Кишиневские новости"

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Фуркулицэ: Правительству ПДС предстоит очень жесткий экзамен

Фуркулицэ: Правительству ПДС предстоит очень жесткий экзамен
21 июля
12:51 2021
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Депутаты Блока коммунистов и социалистов не будут голосовать за правительство ПДС, а его министры должны быть готовы к частым вызовам в парламент. Об этом заявил один из лидеров ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ.

Социалист отметил, что депутаты от оппозиции будут проводить жесткий парламентский контроль. В то же время политик заявил, что Блок коммунистов и социалистов будет находиться в «конструктивной и боевой» оппозиции

«Оппозиция должна критиковать власть. Какой смысл был бы в голосовании за эту власть? Правительству предстоит жесткий экзамен. Есть механизмы, инструменты, включая требование об отставке министров, и мы будем требовать у них отчета, пусть готовятся сейчас, хорошо делают свою домашнюю работу, потому что им придется очень части приходить в парламент», – заявил Фуркулицэ.

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