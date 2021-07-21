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Газета "Кишиневские новости"

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Объявленная ПДС борьба с коррупцией не должна стать охотой на ведьм

Объявленная ПДС борьба с коррупцией не должна стать охотой на ведьм
21 июля
12:41 2021
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Об этом заявил депутат ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в эфире телекомпании Prime TV. Избранный по спискам блока коммунистов и социалистов депутат отметил, что граждане в первую очередь ожидают от новой власти действий по улучшению уровня жизни.

«Голос, отданный за ПДС, был в большей степени социальным. Мы видели обещания социального характера – повышение пенсий, зарплат. Если бы ограничились строго борьбой с коррупцией, результат был бы совсем другой. Граждане хотят мира, спокойствия, стабильности, благосостояния, пенсий, зарплат, инвестиций, качества и ясности в будущем. Вот эти ожидания. Люди хотят увеличения своего благосостояния», — сказал Фуркулицэ.

Социалист заявил, что Блок коммунистов и социалистов поддерживает борьбу с коррупцией, однако она не должна означать «замену одной группы другой». Корнелиу Фуркулицэ отметил, что реформа прокуратуры и Антикоррупционного центра, заявленные ПДС, не должны выходить за законные рамки с тем, чтобы впоследствии не давать повод для обращения в суд.

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