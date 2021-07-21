С сегодняшнего дня люди, прошедшие полный курс вакцинации, могут получить свидетельствующий об этом сертификат в цифровом формате. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, достаточно зайти на сайт certificate-covid.gov.md, ввести свои персональные данные (идентификационный код с удостоверения личности или бумажного сертификата, полученного по месту вакцинации, и дату рождения) нажать на кнопку Salvează certificatul (сохранить сертификат).

Документ в формате pdf можно скачать на смартфон или компьютер и предъявлять при необходимости в электронном виде или распечатать. Сертификат содержит два идентификатора типа QR-кода. Один из кодов предназначен для международного использования, другой для базы данных прошедших кампанию по вакцинации на национальном уровне. Документ оформляется на трех языках: румынском, русском и английском.

В Национальном агентстве общественного здоровья пояснили, что при разработке сертификатов Молдова учитывала все рекомендации ЕС, чтобы их могли признавать на международном уровне. Однако у каждой страны собственные правила признания сертификатов, выданных в том или ином государстве. Поэтому специалисты советуют тем гражданам Молдовы, которые намерены отправиться за рубеж, проконсультироваться в посольстве нашей страны в государстве назначения, принимают ли там наш сертификат.

Сертификат о вакцинации от коронавируса выдается бесплатно после полной вакцинации, но вступает в силу он лишь спустя две недели (именно столько времени необходимо, чтобы выработался полноценный иммунитет после прививки).