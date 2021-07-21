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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В ледниках Тибета обнаружены вирусы, которым 15000 лет

В ледниках Тибета обнаружены вирусы, которым 15000 лет
21 июля
11:51 2021
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Вирусы сохранились во льдах, взятых с высоты более чем в шесть с половиной километров на Тибетском плато в Китае. Эти участки почти не изучены. Ученые определили, что возраст льда – пятнадцать тысяч лет, значит, и вирусам, обнаруженным в этих образцах, столько же. Они выжили благодаря низким температурам.

Всего выявлены тридцать три вируса, и только с четырьмя из них исследователям приходилось сталкиваться раньше. По мнению специалистов, эти вирусы не имеют животного происхождения, а происходят из почвы или растений. Поскольку формирование ледников занимало длительный период времени, они покрывались пылью и грязью, содержащими большое количество вирусов, постепенно. И вирусы проявили редкую способность не только сохранять жизнеспособность в очень суровых условиях, но и проникать в живые клетки даже при чрезвычайно низких температурах.

Ученые считают, что смогут использовать приобретенный опыт для выявления вирусов в других регионах с экстремальными условиями – в песках самых жарких пустынь и даже за пределами нашей планеты – грунте Марса и Луны, сообщает Microbiome.          

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