На сегодняшний день в стране 251033 человека прошли лечение и 6229 умерли от инфекции COVID-19.

На 20 июля в Молдове подтверждены 258096 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 560 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19467 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 279 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 53 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).