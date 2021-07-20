Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 20 июля 251033 излечившихся
20 июля
17:51 2021
На сегодняшний день в стране 251033 человека прошли лечение и 6229 умерли от инфекции COVID-19.
На 20 июля в Молдове подтверждены 258096 случаев заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 560 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19467 человек находятся под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 279 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 53 в крайне тяжелом состоянии (8 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).