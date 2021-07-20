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Газета "Кишиневские новости"

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Шансы Молдовы на членство в ЕС с Украиной и Грузией испарились

Шансы Молдовы на членство в ЕС с Украиной и Грузией испарились
20 июля
17:22 2021
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Нельзя было увязывать европейскую перспективу Молдовы с перспективой Украины и Грузии. Это, как минимум, очень рискованно и недальновидно, но Майя Санду в Батуми именно такой выбор и сделала. Об этом заявил бывший депутат Григорий Петренко.

«Сейчас же в Батуми наш молдавский вагончик прикрепили к украинскому и грузинскому. Конкретного маршрута нет. Пока что весь состав стоит в тупике.

Почему новая молдавская власть и Майя Санду в частности согласились на это трио? Разве не было других опций?

По-моему, в увязке с Украиной и Грузией шансы Молдовы на членство в ЕС испарились окончательно. Даже если мы представим себе, что выполнили все условия и готовы, то мы все равно будем оставаться заложниками внутриукраинских и внутригрузинских проблем, в том числе их проблем во взаимоотношениях с Российской Федерацией, с которой они непосредственно граничат.

Убежден, что нельзя было увязывать европейскую перспективу Молдовы с перспективой Украины и Грузии. Это, как минимум, очень рискованно и недальновидно.

Но это выбор Майи Санду. И со вчерашнего дня она несёт за это полную ответственность!» – заключил Петренко.

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