Стрекоза – очень распространенное насекомое, обитающее практически на всех континентах, кроме, разве что, Антарктиды. Исследователи из Дармутского колледжа в США выяснили, что ткани стрекоз, живущих в пресноводных водоемах, обладают свойством накапливать тяжелые металлы. Один из них – находящаяся в воде метилртуть, которая попадает в организм рыб, а при употреблении их в пищу – к человеку, что чрезвычайно вредно для здоровья. Загрязнение происходит в результате деятельности электростанций и других промышленных предприятий.

Ученые в течение почти десяти лет анализировали образцы молодых стрекоз, собранных в различных национальных парках США. Стало понятно, что эти насекомые могут стать индикаторами загрязнения водоемов. Если говорить о национальных парках, то две трети находящихся в них водоемов содержат ртуть, причем уровень загрязнения разный – от умеренного до чрезвычайного. Если знать, где пойманы насекомые, можно с легкостью определить наличие в том регионе опасного металла. Обычно для мониторинга загрязнения используются рыбы и водоплавающие птицы, но со стрекозами работать легче в силу их малого размера.

Исследователи подчеркивают, что наличие в водоеме ртути не означает, что источник загрязнения находится в непосредственной близости. Ртуть может долго оставаться в атмосфере и оседать на разных территориях, сообщает телеканал «Наука».