Председатель Партии «Строим Европу дома» Георгий Кавкалюк в эфире телеканала TV8 косвенно подтвердил, что является коррупционером.

Бывший заместитель начальника Генерального инспектората полиции пришел на теледебаты с конкурентами на предстоящих парламентских выборах. Ведущая спросила человека, который намерен «строить Европу дома», почему он не задекларировал доходы, на которые купил себе квартиру в Бухаресте? Кавкалюк гордо ответил, что после ухода из полиции работает в компании, где ему платят одиннадцать тысяч долларов в месяц. Вписать не успел, покупка «свежая». На это ведущая заметила, что жилье было приобретено в 2019-м, когда политик был еще госслужащим, работал в полиции и получал 20 тысяч леев в месяц. Кавкалюк, не очень смущаясь, начал путанно рассказывать, как деньги долго собирал. Подобный цинизм свойственен большинству молдавских политиков. На «голубом глазу» они, приехав на телеканал в дорогой машине, с брендовыми часами на руке рассказывают зрителям о том, что «всем сейчас тяжело», а потому надо много работать, и самое главное – бороться с коррупцией.