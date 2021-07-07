Остались считанные дни до 11 июля, когда избирателям предстоит отдать свой голос той партии, которая способна кардинальным образом изменить ситуацию в стране. Показательно, что граждане проявляют огромный интерес к тому, что обещает сделать в Молдове Блок коммунистов и социалистов.

Так, например, 7 июля более тысячи человек пришли на предвыборную встречу с председателем ПСРМ Игорем Додоном и депутатами парламента от Партии социалистов Богданом Цырдей, Александром Усатым и Александром Нестеровским.

«Вместе с представителями Партии коммунистов мы рассказали жителям северной столицы о достижениях нашей команды за минувшие годы и о планах на ближайшее будущее.

Говорили о многом: социальная защита населения, рост цен на топливо и продукты питания, рабочие места, достойные зарплаты и пенсии, поддержка отечественного производителя, расширение рынков сбыта, защита суверенитета от посягательств извне и проведение взвешенной внешней политики», – сообщил Игорь Додон в социальной сети.

Он отметил, что только команда профессионалов способна прекратить хаос в стране, обеспечить социальную защиту людей, оздоровить экономику, укрепить государственность.

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