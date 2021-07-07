Партия “Действие и солидарность” не пришла на дебаты с Блоком коммунистов и социалистов, так как у ПДС нет ни команды, ни потенциала. Об этом заявил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

«В этой кампании было всё, что хотите, кроме цивилизованных дебатов, которые мы и предложили провести нашим политическим оппонентам, чтобы обсудить платформы и решения, обратиться к аграриям, педагогам, врачам, рассказать, что мы собираемся предложить людям. Наша большая команда профессионалов посетила все населённые пункты страны. Люди ждут от нас чётких ответов: что будем делать с водоснабжением и канализацией, как поможем сёлам сохранить школы, медпункты», – сказал он. Батрынча с сожалением констатировал, что ПДС спряталась за тысячами незаконно оплачиваемых троллей, за политологами и спинами различных структур, которые продвигают партию “Действие и солидарность”.

«Мы хорошо понимаем, что они сдались перед лицом команды профессионалов, которая многое сделала и выступила с многими предложениями. У них нет ни команды, ни потенциала. На протяжении многих лет они продемонстрировали лишь невозможность принятия решений для улучшения жизни граждан. У нашей команды есть решение по каждому пункту: экономика, сельское хозяйство, медицина, образование и др. Наша команда подготовлена с профессиональной точки зрения и с точки зрения предлагаемых решений», – подчеркнул он.