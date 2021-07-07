Четверг, 8 июля 2021, 05:12

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как изменить положение в образовании, медицине и пенсионной сфере

Как изменить положение в образовании, медицине и пенсионной сфере
07 июля
22:02 2021
Версия для печати

Блок коммунистов и социалистов сосредоточит свою деятельность на человеке и для человека. Об этом в ходе дебатов заявил кандидат в депутаты Владимир Односталко. По его словам, предстоит приложить значительные усилия для возрождения экономики, создания тысяч рабочих мест, что позволит увеличить пенсионные выплаты и в целом доверие к пенсионной системе.

«Среди наших предложений выплата семейного капитала при рождении каждого последующего ребенка, увеличение на 20% для самых низкооплачиваемых категорий бюджетников, увеличение размера единовременного пособия для молодых специалистов, в том числе в сфере образования», – сказала Алла Дарованная, кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов.

Представители Блока считают, что только массивными социальными инвестициями можно переломить ситуацию в образовании, медицине и пенсионной сфере.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,09+0,39%
EUR21,33+0,33%
GBP24,95+0,29%
UAH0,66+0,13%
RON4,33+0,34%
RUB0,24+0,58%

Курсы валют в MDL на 08.07.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд