Блок коммунистов и социалистов сосредоточит свою деятельность на человеке и для человека. Об этом в ходе дебатов заявил кандидат в депутаты Владимир Односталко. По его словам, предстоит приложить значительные усилия для возрождения экономики, создания тысяч рабочих мест, что позволит увеличить пенсионные выплаты и в целом доверие к пенсионной системе.

«Среди наших предложений выплата семейного капитала при рождении каждого последующего ребенка, увеличение на 20% для самых низкооплачиваемых категорий бюджетников, увеличение размера единовременного пособия для молодых специалистов, в том числе в сфере образования», – сказала Алла Дарованная, кандидат в депутаты от Блока коммунистов и социалистов.

Представители Блока считают, что только массивными социальными инвестициями можно переломить ситуацию в образовании, медицине и пенсионной сфере.