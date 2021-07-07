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Газета "Кишиневские новости"

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Блок коммунистов и социалистов возродит программу “Молдавское село”

07 июля
22:01 2021
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Блок коммунистов и социалистов возобновит действие программ “Молдавское село” и “40 городов”, которые внедрялись во времена правления ПКРМ. Об этом заявили кандидаты Блока Елена Бондаренко и Олег Рейдман во время публичных дебатов.

В рамках программ каждое село получит по 5 млн леев. Также по 500 тыс. будет направлено на развитие местного бизнеса.

Проекты предусматривают ремонт и строительство 3600 км дорог, газификацию всех населенных пунктов и ремонт объектов соцкультбыта.

Действия Блока будут направлены на создание условий для финансовой независимости местных властей и снижения зависимости от трансферов из центра. Для этого местные власти получат право утверждать ставки местных налогов и сборов. Также при определении размера трансферов будет учитываться численность населения.

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