Блок коммунистов и социалистов возобновит действие программ “Молдавское село” и “40 городов”, которые внедрялись во времена правления ПКРМ. Об этом заявили кандидаты Блока Елена Бондаренко и Олег Рейдман во время публичных дебатов.

В рамках программ каждое село получит по 5 млн леев. Также по 500 тыс. будет направлено на развитие местного бизнеса.

Проекты предусматривают ремонт и строительство 3600 км дорог, газификацию всех населенных пунктов и ремонт объектов соцкультбыта.

Действия Блока будут направлены на создание условий для финансовой независимости местных властей и снижения зависимости от трансферов из центра. Для этого местные власти получат право утверждать ставки местных налогов и сборов. Также при определении размера трансферов будет учитываться численность населения.