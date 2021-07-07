Для преодоления экономического кризиса, в котором оказалась Молдова, Блок коммунистов и социалистов подготовил пять конкретных мер. Их представила кандидат в депутаты Татьяна Кунецки в ходе публичных дебатов.

1. Создать фонд индустриализации. 2. Разработать стабильную налоговую политику на следующие 4 года. 3. Ввести нулевую ставку на реинвестированную прибыль. 4. Создать совет по инвестициям при премьер-министре. 5. Внедрить программы по подготовке кадров для промышленности.

Эти меры помогут создать как минимум 20 тыс. рабочих мест, заявила Кунецки.

Депутат ПСРМ Петру Бурдужа представил план Блока по развитию сельского хозяйства.

«Блок предлагает для малого и среднего бизнеса выделение по 500 тыс. леев для поддержки агропромышленного бизнеса. Выделение по 5 млн леев каждому селу для инвестиций в инфраструктуру и увеличение фонда субсидий до 3 млрд леев», – перечислил основные составляющие плана Бурдужа.