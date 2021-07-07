Основой внешней политики должно стать продвижение национальных интересов государства. В этом уверен депутат ПСРМ Влад Батрынча.

«Наш национальный интерес в том, чтобы защитить реку Днестр, от которой зависит наша национальная безопасность. И когда кто-то едет в Киев, там нужно говорить о Днестре, а не о военных блоках. Мы должны защищать наши интересы, когда речь идёт о Джурджулештском порте, когда некое посольство хочет заполучить участок бывшего Республиканского стадиона», – сказал он. Батрынча также отметил, что команда ПДС вместе с их политическим прородителем Владом Филатом увеличила внешний долг в 5 раз.

«Когда они говорят вам, что принесут откуда-то деньги просто так, знайте, что это ложь и манипуляция. Мы сделаем всё для того, чтобы посредством правильной внешней политики вернуть наших сограждан домой и строить вместе успешную страну», – добавил социалист.