Четверг, 8 июля 2021, 05:11

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Батрынча: Во главе угла внешней политики будут национальные интересы

Батрынча: Во главе угла внешней политики будут национальные интересы
07 июля
21:52 2021
Версия для печати

Основой внешней политики должно стать продвижение национальных интересов государства. В этом уверен депутат ПСРМ Влад Батрынча.

«Наш национальный интерес в том, чтобы защитить реку Днестр, от которой зависит наша национальная безопасность. И когда кто-то едет в Киев, там нужно говорить о Днестре, а не о военных блоках. Мы должны защищать наши интересы, когда речь идёт о Джурджулештском порте, когда некое посольство хочет заполучить участок бывшего Республиканского стадиона», – сказал он. Батрынча также отметил, что команда ПДС вместе с их политическим прородителем Владом Филатом увеличила внешний долг в 5 раз. 

«Когда они говорят вам, что принесут откуда-то деньги просто так, знайте, что это ложь и манипуляция. Мы сделаем всё для того, чтобы посредством правильной внешней политики вернуть наших сограждан домой и строить вместе успешную страну», – добавил социалист.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,09+0,39%
EUR21,33+0,33%
GBP24,95+0,29%
UAH0,66+0,13%
RON4,33+0,34%
RUB0,24+0,58%

Курсы валют в MDL на 08.07.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд