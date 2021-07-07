Несмотря на то, что представители ПДС так и не явились на дебатах, депутат ПСРМ Гайк Вартанян адресовал им два неудобных вопроса.

«Несколько дней назад господин Гросу не ответил чётко на вопрос, рассматривается ли вопрос выхода из СНГ. Он не сказал ни да, ни нет, но уточнил, что “мы будем двигаться ближе к Европе”. Вы будете выводить Молдову из СНГ? Если вы не сказали нет, значит так и будет? Второй вопрос касается антироссийских санкций. Вы будете присоединяться к ним? Признайтесь в этом сейчас, а не потом», – призвал он.