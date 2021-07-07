Руководители большинства этнокультурных организаций Республики Молдова выразили всецелую поддержку Блоку коммунистов и социалистов на предстоящих выборах в парламент. Главы общин подчеркнули, что выступают за поддержку патриотической силы, идущей на выборы, за многовековые ценности молдавского народа, за путь к государству социальной справедливости, за противодействие искажению и фальсификации истории и подвигов великих деятелей Молдовы.

Заявление было сделано 6 июля в ходе специального заседания Общественного совета Молдовы на тему: «Многонациональная Молдова: вызовы и перспективы будущего», которое состоялось в Кишиневе и было посвящено текущей ситуации в стране, предвыборному периоду, существующим вызовам и перспективам успешного социально-экономического развития Молдовы. Мероприятие прошло при поддержке общественной платформы «Народный Союз».

По приглашению организаторов в конференции приняли участие лидеры и представители русской, белорусской, армянской, греческой, болгарской, еврейской, осетинской и других этнокультурных общин, а также известные молдавские историки и эксперты в области экономики, образования, права, международных отношений, молодёжные лидеры, представители духовенства и СМИ.

В качестве приглашённых гостей в событии также приняли участие лидеры избирательного Блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин и Игорь Додон, кандидаты в депутаты от Блока Олег Рейдман и Влад Батрынча.

Участники мероприятия подчеркнули, что сила молдавского государства в единстве и сплоченности различных этносов, населяющих республику.

«Как депутат парламента-90 я убеждена, что самое главное для нас сегодня – это сохранить суверенитет и независимость Молдовы. Потому что сегодня мы все, без преувеличения, находимся на грани. Чтобы не допустить развала страны, нам, представителям всех национальностей, населяющих Молдову, нужно поддержать единственную серьезную патриотическую силу на предстоящих выборах – Блок коммунистов и социалистов», – считает председатель Русской общины РМ Людмила Лащенова.

«Каждый из нас должен постараться изо всех сил, чтобы максимальное количество тех, кто придерживается патриотических позиций, пришли на выборы в воскресенье. А все сторонники левого движения Молдовы должны забыть все противоречия и расхождения во имя сохранения страны», — отметил председатель общества греческой культуры «Elefteria» РМ Владимир Яниев.

Юрист-правозащитник Михаил Сидоров заметил, что из-за решения Конституционного суда о примате Декларации о независимости над Конституцией де-факто упразднена статья 13 Основного закона о том, что государственным языком РМ является молдавский.

«По большому счету, мы значительно отстаем в развитии от других бывших союзных республик. В этом вина многих прозападных, прорумынских политиков, которые не приложили достаточно усилий для улучшений ситуации в стране», — подчеркнул председатель Партии коммунистов РМ Владимир Воронин.

Он напомнил, что Декларацию о независимости Молдовы писали в Румынии, и, по сути, в ней прописаны не тезисы о независимости как таковой, а тезисы о независимости от Советского Союза.

«Молдова сильна и богата своей многонациональностью. Сейчас, как никогда, всем нам – жителям Молдовы, нужно объединиться. Потому что, если мы этого не сделаем, мы потерям страну», — отметил в ходе заседания председатель Партии социалистов РМ Игорь Додон.