На сегодняшний день в стране 249978 человек прошли лечение и 6197 умерли от инфекции COVID-19.

На 5 июля в Молдове подтверждены 257035 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 550 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16309 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 175 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 46 в крайне тяжелом состоянии (9 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).